Unibo si prepara ad accogliere gli studenti di Gaza | il piano per l' evacuazione

L'Università di Bologna ha predisposto un piano per l'accoglienza di studenti provenienti da Gaza. Attualmente ci sono dieci studenti palestinesi iscritti all'Ateneo e al Conservatorio, di cui quattro ragazzi e sei ragazze, tra cui una giovane madre con una bambina di tre anni. Questi studenti sono rimasti bloccati nella Striscia di Gaza e stanno aspettando di essere evacuati. La situazione riguarda anche studenti che hanno ottenuto borse di studio e sono in attesa di partire.

Hanno vinto e ottenuto la borsa di studio e sono iscritti all’Alma Mater e al Conservatorio. Sono dieci – quattro ragazzi e sei ragazze, tra cui una giovane madre di una bimba di tre anni – gli studenti palestinesi attualmente bloccati nella Striscia di Gaza, in attesa di un’evacuazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i NegramaroOltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest. Il Trentino si prepara ad accogliere "I suoni delle Dolomiti"Ilya Gringolts, Belles of the Rockies, Quinn Christopherson Trio, Gilles Apap, Baba Yaga, Ilumina Ensemble, Jakub Józef Orlinski, Il Pomo d'Oro,...