Cortona a Fumetti gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creatività

Il progetto “Cortona a Fumetti” nasce dall’idea di usare i fumetti per raccontare la storia locale. Gli studenti dei licei artistici di Cortona e Arezzo, insieme alle scuole di Camucia e Terontola, creano vignette e storie illustrative. La loro attività permette di rappresentare eventi e personaggi storici della città in modo originale e coinvolgente. Gli studenti lavorano su temi legati a cortonesi famosi e luoghi simbolici, trasformando fatti storici in immagini vivaci e accessibili. Il progetto mira a far conoscere il passato attraverso l’arte dei giovani.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comune di Cortona promuove e sostiene "Cortona a Fumetti", un progetto educativo e creativo che coinvolge i Licei artistici di Cortona e Arezzo e le scuole secondarie di primo grado di Camucia e Terontola in un percorso dedicato alla scoperta e al racconto della storia cittadina attraverso il linguaggio del fumetto. «L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico e culturale di Cortona - dichiara l'assessore all'Istruzione, Silvia Spensierati - offrendo agli studenti l'opportunità di reinterpretare miti, personaggi e momenti fondamentali della storia locale con uno sguardo contemporaneo e personale.