Gli studenti del da Vinci ai primi posti ai campionati di astronomia scienze e informatica
Gli studenti del liceo Leonardo da Vinci si sono distinti ai campionati nazionali di astronomia, scienze e informatica, ottenendo risultati di rilievo. Durante l’anno scolastico si sono concentrati su attività legate a queste materie, partecipando a diverse competizioni e conquistando posizioni di rilievo nelle classifiche. La loro performance si inserisce in un percorso di alta qualità che ha coinvolto l’intera scuola nel settore delle discipline scientifiche.
Una coda di anno scolastico di eccellenza per gli studenti del liceo Leonardo da Vinci nelle discipline scientifiche. Per primi i risultati straordinari di Monza per Davide Barberi, unico calabrese che entrerà a far parte del team italiano dei campionati di astronomia e che parteciperà alla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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