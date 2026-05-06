Gli studenti del da Vinci ai primi posti ai campionati di astronomia scienze e informatica

Gli studenti del liceo Leonardo da Vinci si sono distinti ai campionati nazionali di astronomia, scienze e informatica, ottenendo risultati di rilievo. Durante l’anno scolastico si sono concentrati su attività legate a queste materie, partecipando a diverse competizioni e conquistando posizioni di rilievo nelle classifiche. La loro performance si inserisce in un percorso di alta qualità che ha coinvolto l’intera scuola nel settore delle discipline scientifiche.