Studenti in cattedra per un giorno Lezioni di scienze ai più piccoli

Studenti dell’Europa Unita-Enriques sono stati invitati a tenere lezioni di scienze a studenti più giovani dell’Istituto comprensivo Castiglione 1 di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Per un giorno, hanno assunto il ruolo di insegnanti e hanno spiegato concetti ai loro coetanei più piccoli, contribuendo a un’esperienza educativa diversa e coinvolgente.

Studenti lissonesi in cattedra nel mantovano. I ragazzi dell'Europa Unita-Enriques professori per un giorno per alunni poco più piccoli di loro che frequentano l'Istituto comprensivo Castiglione 1 di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. È l'esperienza vissuta da 21 studenti delle classi terze e quarte dell'istituto superiore di viale Martiri della Libertà, chiamati a tenere lezioni Steam, ossia di discipline scientifiche, ad alunni più giovani, coinvolgendoli in un percorso-laboratorio che ha toccato argomenti di matematica, fisica e scienze. Sotto la guida dei ragazzi lissonesi, i bambini delle elementari hanno scoperto le macchie solari, mentre i ragazzini delle medie si sono cimentati con i numeri primi e con esperimenti di meccanica, ottica, acustica, elettromagnetismo e termodinamica.