Acer EMEA ha organizzato un incontro con gli studenti del Liceo Musicale Cassini per esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore educativo. L’obiettivo è avvicinare i giovani alle nuove tecnologie, promuovendo competenze digitali e riflessioni sulle professioni emergenti. L'evento si inserisce in un percorso di confronto diretto tra il mondo scolastico e le innovazioni tecnologiche.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo della scuola e diventa oggetto di confronto diretto con gli studenti. È quanto avvenuto al Liceo Musicale G. D. Cassini di Sanremo, dove Acer EMEA ha incontrato le classi per un momento di approfondimento dedicato al ruolo dell’AI nell’educazione e nella trasformazione delle competenze richieste dalle professioni del futuro. A guidare l’incontro è stata Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA, che ha illustrato agli studenti la visione dell’azienda sul rapporto tra tecnologia, apprendimento e sviluppo delle competenze, presentando le iniziative di Acer for Education e le esperienze maturate nei progetti europei dedicati all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei contesti scolastici. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Acer EMEA incontra gli studenti del Liceo Musicale Cassini Dall’AI nelle scuole europee ai progetti educativi per sviluppare competenze, consapevolezza digitale e professioni del futuro

