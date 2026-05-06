Gli hotel del bacino termale producono una filiera Made in Veneto

Gli hotel situati nel bacino termale euganeo sono al centro di un sistema economico che coinvolge più settori, creando una filiera territoriale integrata. Una ricerca promossa ha messo in luce come queste strutture non siano solo punti di accoglienza, ma anche elementi chiave di un circuito produttivo locale. La produzione e i servizi collegati si sviluppano in modo coordinato, contribuendo a un modello economico che si basa sulla qualità delle risorse e dell’offerta turistica.

Gli hotel del bacino termale euganeo rappresentano molto più di semplici strutture ricettive, ma sono il fulcro di un sistema economico complesso, capace di attivare una vera e propria filiera territoriale integrata: questa la fotografia che emerge, nitida, da una ricerca promossa da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Una nuova "casa" per gli albergatori del bacino termale euganeoEntro il mese di giugno gli albergatori del bacino termale euganeo avranno una nuova “casa”, nel cuore dell’area pedonale di Abano Terme: è prevista... Riapre lo storico hotel termale del Caracciolo Hospitality GroupCon l’arrivo della primavera torna il desiderio di rallentare e dedicarsi al proprio benessere. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Hotel termali motori dell'economia territoriale, filiera 'Made in Veneto' all'86%. Gli hotel del bacino termale producono una filiera Made in VenetoSecondo uno studio effettuato su 103 strutture alberghiere per complessivi 17mila posti letto, le strutture ricettive che ruotano attorno all'area delle Terme non sono realtà isolate, ma veri motori d ... padovaoggi.it Assunzioni, gli hotel a caccia di personale: «Servono 2700 figure professionali». Le posizioni aperte (anche per neodiplomati)Una notizia confortante per gli hotel del bacino (Abano ospita una delle più importanti scuole di formazione, l'Alberghiero Pietro d'Abano) che da tempo faticano nel reperire personale. «In molti casi ... ilgazzettino.it