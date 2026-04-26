Una nuova casa per gli albergatori del bacino termale euganeo

Entro giugno, gli albergatori del bacino termale euganeo avranno a disposizione una nuova sede nel centro di Abano Terme, all’interno dell’edificio dell’ex Apt situato nell’area pedonale. La struttura ospiterà la sede di Federalberghi Terme Abano e si trova in una zona centrale della località. L’apertura è prevista entro la fine del primo semestre di quest’anno.

Entro il mese di giugno gli albergatori del bacino termale euganeo avranno una nuova “casa”, nel cuore dell’area pedonale di Abano Terme: è prevista infatti entro la fine del primo semestre l’apertura, al primo piano dell’ex Apt, in zona centrale, della sede di Federalberghi Terme Abano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Medicina termale, il bacino euganeo chiede corsi universitari dedicatiPortare la medicina termale nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova e rafforzare la ricerca clinica sulle terapie del... Montecatini: Regione e albergatori per il rilancio termaleIl territorio di Montecatini vede oggi un nuovo slancio grazie all’impegno diretto della Regione Toscana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Orizzonti dell’abitare in Trentino, al via il laboratorio per costruire la nuova politica della casa; Inaugurata la nuova Casa del Quartiere a Is Mirrionis; Una nuova casa per anziani in Saragozza; La Casa della Comunità Pablo dal 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani (Ospedale Maggiore). Una nuova casa per gli albergatori del bacino termale euganeoL’intervento rappresenta il primo significativo tassello nella rigenerazione del centro di Abano Terme perché restituirà un nuovo volto un edificio storico simbolo del territorio comunale ... padovaoggi.it Una nuova sede per ’Mycelium’: Saremo la ’casa’ del quartierePrevisti servizi di aiuto ad adulti e anziani, come orientamento sociosanitario. Anche iniziative culturali I nostri valori? La pace e i legami solidali della comunità. lanazione.it C’è una nuova serie del creatore di “Baby Reindeer” x.com Il percorso per realizzare la nuova scuola di via Aldo Moro può entrare nella fase di gara che come previsto sarà pubblicata da Inail.. - facebook.com facebook