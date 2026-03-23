Riapre lo storico hotel termale del Caracciolo Hospitality Group

Con l’arrivo della primavera torna il desiderio di rallentare e dedicarsi al proprio benessere. È proprio in questa stagione che il Grand Hotel Telese, storico hotel termale nel cuore del Sannio, riapre il 1° aprile, invitando gli ospiti a vivere un’esperienza rigenerante immersi nella natura della Valle Telesina. La struttura, parte del Caracciolo Hospitality Group, società di gestione alberghiera nata a Napoli nel 2022, rappresenta una destinazione ideale per chi desidera concedersi una pausa all’insegna del relax tra acque termali, percorsi wellness e trattamenti dedicati alla cura del corpo e della mente. Protagoniste sono le celebri acque sulfuree fredde di Telese, conosciute per le loro proprietà antinfiammatorie e rigeneranti, utilizzate nei trattamenti della Etherea Thermal SPA, il centro benessere della struttura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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