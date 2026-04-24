Anche gli elicotteri Apache nei cieli di Hormuz gli Usa schierano la migliore ala rotante

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno inviato elicotteri Apache nell’area dello Stretto di Hormuz, dove si trovano numerose petroliere. Le forze militari americane hanno dispiegato l’elicottero di combattimento come parte di un’operazione di sorveglianza e protezione delle rotte marittime. La presenza degli elicotteri Apache si aggiunge alle altre forze schierate nella regione, con l’obiettivo di monitorare la sicurezza delle navi e garantire la libertà di navigazione.

Nei cieli a ridosso dello Stretto di Hormuz, dove in mare centinaia e centinaia di petroliere, gassiere e mercantili restano alla fonda in attesa della de-escalation che lasci libero il passaggio, hanno fatto la loro comparsa anche gli elicotteri d’attacco AH-64 Apache dell’Esercito statunitense, una delle più avanzate piattaforme ad ala rotante al mondo. Il loro impiego si inserisce nel più ampio dispositivo militare che gli Stati Uniti hanno schierato per monitorare e proteggere le navi mercantili che si apprestano ad affrontare, sotto lo scacco dei pasdaran, la rotta che le porterebbe oltre lo stretto strategico al centro di una contesa che sta assistendo a un clima di crescenti tensioni regionali, e dal quale dipende, in ultima istanza, il primo vero passo verso i negoziati con l’Iran.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Anche gli elicotteri Apache nei cieli di Hormuz, gli Usa schierano la migliore ala rotante Notizie correlate Ferrari scarta l’ala rotante: problemi di affidabilitàLa Scuderia Ferrari ha deciso di abbandonare il proprio albero posteriore rotante durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio della... Proteggere gli U-2 nei cieli contesi: la nuova missione di BAE SystemsGli aerei spia continuano a rivelarsi asset preziosi, anche nelle crisi internazionali contemporanee. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Boeing Defence UK supporta gli elicotteri Apache e Chinook britannici; Usa sequestrano nave iraniana, Teheran: Reagiremo presto; Gli Usa autorizzano la vendita dei missili Hellfire ai Paesi Bassi per 170 milioni di euro. Boeing Defence UK supporta gli elicotteri Apache e Chinook britanniciGli elicotteri AH64E Apache e Chinook HC ricevono supporto integrato per le operazioni militari nel Regno Unito. aresdifesa.it Elicotteri Apache sorvolano casa di Kid Rock: l’esercito USA sospende l’equipaggioNegli Stati Uniti scoppia il caso dopo il sorvolo a bassa quota di elicotteri militari sopra la residenza del cantante Kid Rock: l’esercito statunitense ha deciso di sospendere l’equipaggio coinvolto, ... ilmessaggero.it #Apache: rilevata nuova vulnerabilità con gravità “alta” nella libreria #HttpClient Rischio: Tipologia: Authentication Bypass acn.gov.it/portale/w/vuln… Aggiornamenti disponibili x.com American Legion Apache Post 27 - facebook.com facebook