Elenchi regionali 2026 | si conosceranno i posti vuoti prima della scelta della regione? Pillole di Question Time

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata esaminata la procedura di scelta della regione per gli elenchi regionali. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di conoscere in anticipo i posti disponibili e sulla consultazione della propria posizione in graduatoria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Elenchi regionali per il ruolo: si attiveranno nel 2026 ma posti assegnati potrebbero essere pochi. Pillole di Question Time

Elenchi regionali per il ruolo, in tanti casi utile solo se si sceglierà regione diversa da quella del concorso. Pillole di Question Time

Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo: si attiveranno nel 2026 ma posti assegnati potrebbero essere pochi. Pillole di Question Time; Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso, mobilità docenti, l'operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale [SPECIALE]; GPS sostegno 2026-2028, esistono due fasce e dalla prima fascia si può anche entrare in ruolo; Bandi e Avvisi.

Elenchi regionali per il ruolo: si attiveranno nel 2026 ma posti assegnati potrebbero essere pochi. Pillole di Question TimeElenchi regionali per i docenti vincitori e idonei ai concorsi ordinari dal 2020, come disciplinati dal DL 45/2025: quando la domanda? orizzontescuola.it

Elenchi regionali docenti: guida al nuovo reclutamento 2026. Cosa cambia con il DL 45/2025Scopri il nuovo reclutamento 2026 nella scuola italiana e come i nuovi Elenchi Regionali possono cambiare il futuro. informazionescuola.it

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione legata ai titoli di preferenza nelle graduatorie. L’attenzione si è concentrata s… x.com

Matteo Salvini. . Ora in diretta dalla Camera dei Deputati per rispondere al Question Time. - facebook.com facebook