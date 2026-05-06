Una ricerca pubblicata su Nature Communications analizza gli effetti del caffè sul microbiota intestinale e sull'umore. Lo studio si concentra su come le sostanze presenti nella bevanda influenzano la composizione dei batteri nel tratto digestivo e le sensazioni di benessere. Sono stati esaminati dati raccolti da soggetti che consumano regolarmente caffè, evidenziando i cambiamenti nel microbioma e nelle risposte emotive. La ricerca fornisce dettagli sui meccanismi coinvolti e sui possibili benefici legati al consumo di caffè.

Il caffè è senza dubbio la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua, e da secoli accompagna le giornate di miliardi di persone. Negli anni la ricerca ne ha esplorato gli effetti sulla salute da diversi punti di vista, con risultati spesso sorprendenti: secondo alcuni studi aiuterebbe a proteggerci dalla depressione, ma anche ad aumentare la massa muscolare con l'avanzare dell'età. Ora uno studio pubblicato su Nature Communications e condotto da John Cryan della University College Cork, in Irlanda, aggiunge un tassello nuovo che riguarda gli effetti sul nostro intestino: il caffè influenza positivamente il microbiota intestinale e, proprio attraverso questo meccanismo, potrebbe spiegare i suoi effetti benefici sull'umore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli effetti del caffè su intestino e umore: ecco come influenza il microbiota

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