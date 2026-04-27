Ricercatori dell'University College Cork hanno scoperto un legame tra il consumo di caffè e i microbi intestinali. Lo studio analizza come le abitudini di bere caffè possano influenzare la composizione del microbioma, evidenziando possibili effetti sul benessere generale. La ricerca si concentra sulle relazioni tra questa bevanda, i batteri presenti nell'intestino e il loro ruolo nel mantenimento della salute.

? Cosa sapere Ricercatori della University College Cork scoprono legame tra caffè e microbioma intestinale.. I composti della bevanda migliorano umore e funzioni cognitive anche senza caffeina.. I ricercatori della University College Cork hanno svelato che il caffè agisce come un regolatore del benessere psicofisico influenzando l’umore e le capacità cognitive, indipendentemente dalla presenza di caffeina. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, evidenzia come i composti della bevanda interagiscano con il microbioma intestinale per generare benefici che vanno oltre la semplice stimolazione energetica. Immaginate di sedervi alla vostra tavola preferita, lasciando che il profumo di una tazza appena preparata vi avvolga, non solo per svegliarvi, ma per prendervi cura di voi stessi in modo profondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caffè e benessere: il segreto tra microbi intestinali e umore

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