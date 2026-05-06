Gli Azzurri dell’hockey con Scandella e Zanetti testimonial d’eccezione

A Varese si aspetta un evento di hockey internazionale con la presenza della Nazionale italiana, che disputerà due partite amichevoli contro la Gran Bretagna. La manifestazione si svolge in vista dei prossimi Mondiali e vede come testimonial ufficiali due giocatori noti. La doppia sfida si svolgerà nella città, attirando appassionati e tifosi di hockey su ghiaccio.

Grande hockey internazionale a Varese. La Nazionale sarà in città per una doppia sfida amichevole con la Gran Bretagna, in preparazione dei Mondiali. L’appuntamento all’Acinque Ice Arena è domenica alle 16.30 e martedì alle 19.50. Un ritorno a venticinque anni dall’ultima gara degli Azzurri al Palaghiaccio di Varese. E anche la conclusione ideale degli appuntamenti sportivi legati alle Olimpiadi invernali, dopo la presenza della Nazionale giapponese di pattinaggio e del paraice hockey del Canada. Lo hanno ricordato i rappresentanti di Camera di commercio, Comune e Provincia che hanno unito gli sforzi nella Varese Sport Commission for Winter Games per portare in città manifestazioni sportive di rilievo in occasione della vetrina olimpica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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