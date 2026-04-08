Sicilia Padel Tour presentata l' edizione di quest' anno | Mara Santangelo testimonial d' eccezione

È stata presentata l’edizione di quest’anno del Sicilia Padel Tour, con Mara Santangelo come testimonial principale. La campionessa, che sin da bambina ha inseguito il sogno di diventare una tennista professionista, ha affrontato numerosi ostacoli e dolori lungo il percorso. La sua presenza al torneo si inserisce nel contesto di un evento che riunisce appassionati e atleti sportivi, confermando l’interesse crescente per il padel nella regione.

Quel sogno inseguito fin da bambina racconta una storia di determinazione e coraggio, di sacrificio e perseveranza, nonostante i dolori che la vita non le ha risparmiato. Sofferenze che non hanno fermato Mara Santangelo dal tener fede alla promessa fatta a sé stessa e alla madre – persa a 16 anni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Mara Santangelo testimonial del "Sicilia Padel Tour", il 6 giugno la tappa a MessinaUna fuoriclasse che ha calcato il campo centrale di Wimbledon e raggiunto traguardi eccezionali, a cominciare la vittoria del Roland Garros in doppio... Sicilia Padel Tour, Mara Santangelo è il volto dell’edizione 2026: tappa anche ad AgrigentoSarà Mara Santangelo il volto del Sicilia Padel Tour, il circuito amatoriale che attraverserà tutta l’isola con nove tappe e un master finale. Sicilia Padel Tour, presentata l'edizione di quest'anno: Mara Santangelo testimonial d'eccezioneDa Dubai a Catania l’ex campionessa del mondo con la Nazionale italiana di tennis lancia l'edizione di quest'anno ... cataniatoday.it Sicilia Padel Tour, Mara Santangelo è il volto dell’edizione 2026: tappa anche ad AgrigentoSarà Mara Santangelo il volto del Sicilia Padel Tour, il circuito amatoriale che attraverserà tutta l’isola con nove tappe e un master finale. L’ex campionessa azzurra, rientrata in Italia da Dubai ... agrigentonotizie.it