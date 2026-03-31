Nel giugno del 2014, l’Italia disputò l’ultima partita del suo mondiale contro l’Uruguay. In quegli anni, alcuni dei calciatori più noti avevano già lasciato il campo, mentre altri erano ancora agli inizi della loro carriera internazionale. Tra i volti della squadra c’era anche un giovane attaccante che in seguito avrebbe ottenuto popolarità, e tra i protagonisti c’erano anche elementi con esperienze diverse rispetto alle attuali formazioni azzurre.

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© Calcionews24.com - Italia: dal pulcino Pio a Retegui in versione giocatore di hockey! Ecco com’erano gli azzurri all’epoca dell’ultimo mondiale nel 2014

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