Gli audio dei corsi OSS in Campania | La pressione arteriosa? Non so cos'è E il candidato viene promosso

Durante alcuni esami dei corsi OSS in Campania, alcuni candidati hanno ammesso di non conoscere la pressione arteriosa, nonostante avessero superato l'esame. In altri casi, sono stati registrati momenti di silenzio durante le prove e risposte imbarazzanti da parte dei partecipanti. Inoltre, sono stati segnalati tentativi di influenzare gli esaminatori da parte dei responsabili degli enti di formazione, con pressioni per ripetere gli esami in modo scorretto.

Gli esami truffa dei corsi di formazione professionale: scena muta all'ora e risposte imbarazzanti. Le pressioni dei titolari degli enti per far ripetere gli esami sbagliati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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