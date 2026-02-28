Operaio usa gli audio di Checco Zalone per deridere l'azienda e viene licenziato | Non sono pentito

Un operaio è stato licenziato dopo aver condiviso sui social video divertenti che utilizzano gli audio di Checco Zalone, rivolti a prendere in giro la propria azienda. Il giudice ha confermato la legittimità del provvedimento, ritenendo che il comportamento del lavoratore fosse inappropriato. L’uomo ha dichiarato di non essere pentito della sua scelta.

Il giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva pubblicato sui social video goliardici sulla sua azienda. Per il Tribunale civile di Bologna "il diritto di critica non può valicare i confini delle offese". 🔗 Leggi su Fanpage.it Autista critica l’azienda dei bus in un’intervista e viene licenziato, il sindacato: “Atto gravissimo”Lo scorso novembre un autista di bus di Vigevano (Pavia) ha rilasciato un'intervista in cui criticava l'azienda per cui lavorava. La piazza di spaccio come un’azienda: telefono dedicato, pusher licenziato “per giusta causa”Gli inquirenti hanno ricostruito come funzionava una delle piazze di spaccio riconducibili agli Amato-Pagano; dall'inchiesta sono arrivati 28 arresti. BUEN CAMINO: Checco Zalone È Tornato E Fa Ridere Davvero!