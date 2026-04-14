Gualtieri e Rocca con Papa Leone XIV | Gli attacchi di Trump sono inaccettabili

Il sindaco di Roma e il presidente della Regione Lazio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui manifestano il loro sostegno a Papa Leone XIV. Contestualmente, hanno condannato gli attacchi rivolti al Pontefice da parte di Donald Trump. Le affermazioni sono state fatte in data 14 aprile 2026 e sono state rese note attraverso comunicati ufficiali. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle dichiarazioni è stato fornito.

Roma, 14 aprile 2026 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca hanno espresso pubblicamente il loro sostegno a Papa Leone XIV, condannando con fermezza gli attacchi rivolti al Pontefice da Donald Trump. Entrambi sono intervenuti sui social con messaggi netti, centrati sulla difesa del ruolo spirituale del Papa e sul richiamo ai valori della pace e del dialogo. In un post pubblicato sul proprio profilo, Gualtieri ha scritto: “Roma è vicina a Papa Leone. Gli attacchi di Donald Trump al suo alto magistero spirituale e al suo impegno per la pace sono inaccettabili e feriscono sensibilità e coscienze”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Lepore contro gli attacchi di Trump al Papa: "Inaccettabili"È una rottura senza precedenti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo Papa americano della storia, Leone XIV, “reo” di essersi... Papa Leone contro Trump: "Le minacce al popolo dell'Iran? Sono inaccettabili"«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran.