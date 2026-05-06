Giustizia autonomia differenziata premierato Le riforme mancate di Meloni

Dal 6 maggio 2026, il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto la seconda posizione tra i più duraturi della storia della Repubblica. Nel corso del suo mandato sono state affrontate diverse questioni, tra cui la giustizia, l’autonomia differenziata e il premierato. Tuttavia, alcune riforme promesse in passato non sono state ancora realizzate, lasciando molte aspettative in sospeso.

Roma, 6 maggio 2026 – Il governo guidato da Giorgia Meloni è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana, con 1.288 giorni a Palazzo Chigi, dietro solo al secondo esecutivo Berlusconi, arrivato a 1.412 giorni. La premier lo ha rivendicato come una responsabilità, più che come un traguardo. Ora, però, è il tempo dei bilanci: sono state realizzate le riforme promesse? La forza principale di Meloni è stata la stabilità. Nessun governo tecnico alle porte, nessuna maggioranza sfilacciata in Parlamento, nessun ribaltone interno. In un Paese abituato a esecutivi fragili, a crisi improvvise e a coalizioni logorate prima ancora di completare la legislatura, questo è un fatto da registrato, lodato a più riprese anche dalla stampa internazionale che ben conosce le difficoltà italiane sul tema.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Autonomia, giustizia, premierato: che fine hanno fatto le tre riforme promesse dal governo Meloni? Non bellaCon il successo del No al referendum anche la terza delle tre riforme istituzionali promesse dal governo Meloni rimane ferma al palo. Leggi anche: Riforme, Casellati: "Ddl premierato? Prima 6 mesi di confronto con opposizioni, sentito tutti" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Legge elettorale: il Governo tenta il colpo di mano; Difesa, Regioni, 5x1000: all'Anpi 1,3 milioni l'anno per fare politica a sinistra. I partigiani veri? Solo 351. L'Assemblea legislativa approva una mozione sull'autonomia differenziataL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con 13 voti favorevoli della maggioranza e cinque voti contrari dell'opposizione, la mozione Autonomia differenziata, art. 116, comma 3, della ... ansa.it Referendum, Misiani: disegno della destra punta a concentrare il potereSe vince il No al referendum non si ferma solo una cattiva riforma della giustizia. Si incrina l’intero disegno politico del governo Meloni. Autonomia differenziata, premierato, compressione dei ... partitodemocratico.it Sempio in Procura, non ha risposto ai magistrati. Unico indagato della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Al palazzo di Giustizia di Pavia anche il fratello della vittima, Marco, sentito come testimone. Ieri a Milano sentite le sorelle Cappa (non indagat - facebook.com facebook Ricordiamo anche la necessità di verità e giustizia per #GiulioRegeni e per #MarioPaciolla e di libertà per tutti I prigionieri di coscienza x.com