Autonomia giustizia premierato | che fine hanno fatto le tre riforme promesse dal governo Meloni? Non bella

Dopo il risultato del referendum che ha bocciato la proposta, le tre riforme promesse dal governo Meloni, tra cui autonomia, giustizia e premierato, non sono state portate avanti. La terza riforma, legata appunto alla revisione del sistema istituzionale, resta sospesa e non ci sono segnali di avanzamento in questa direzione.

Con il successo del No al referendum anche la terza delle tre riforme istituzionali promesse dal governo Meloni rimane ferma al palo. Al voto popolare si è arrivati in forza dell’accordo tra i tre principali partiti di governo: per Forza Italia proprio la legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, per Fratelli d’Italia il premierato, per la Lega l’autonomia differenziata. Se sulla riforma della Giustizia i risultati sono sotto gli occhi di tutti, bisogna ricordare che il premierato, approvato dal Senato il 18 giugno 2024, è dal luglio successivo fermo in commissione Affari costituzionali della Camera. E lì probabilmente rimarrà, a questo punto definitivamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, giustizia, premierato: che fine hanno fatto le tre riforme promesse dal governo Meloni? Non bella Articoli correlati Giustizia, tutto quello che Nordio e il governo non hanno fatto in oltre tre anniQual è il vero obiettivo della riforma della Giustizia? Alla fine della fiera, una risposta univoca e semplice non è ancora stata data. Una selezione di notizie su Autonomia giustizia premierato che fine... Temi più discussi: Riforma della giustizia: il rischio di un potere privo di limiti; Legge elettorale, la maggioranza davanti al primo test di tenuta; Vince il No, molto alta la partecipazione; Referendum giustizia, se vince il Sì il premierato diventa l’obiettivo: le mosse della maggioranza e cosa succede all’opposizione. Referendum giustizia, Comitato per il No nel savonese: La Costituzione e l’autonomia della magistratura non si toccanoReferendum giustizia, Comitato per il No nel savonese: La Costituzione e l’autonomia della magistratura non si toccano ... msn.com A rischio l’autonomia della magistraturaE’ un secco no la posizione sul referendum costituzionale che cambia la giustizia quello che arriva dai pensionati del ... lanazione.it L'Austria accoglie con favore la riforma dell'autonomia altoatesina. In corso scambio di note tra Roma e Vienna, non ci saranno obiezioni #ANSA x.com Tv7 Tg. . DOPO IL NO SI GUARDA AL 2027: AUTONOMIA UN MIRAGGIO - Nel centrodestra la resa dei conti dopo la batosta nel referendum sulla giustizia. Il leghista Marcello Bano: "Nordio il grande sconfitto, ma si sono sbagliati i toni e la strategia". E sull'aut - facebook.com facebook