Il testo riporta le parole di una senatrice che, prima di proporre il ddl sul premierato, ha dedicato sei mesi a un confronto con le opposizioni e ha ascoltato tutte le parti coinvolte. La dichiarazione mette in evidenza il tempo e il metodo adottati prima di avanzare la proposta legislativa. La frase si conclude con il dettaglio di aver sentito tutti gli attori coinvolti nel processo.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - ''Prima di presentare il ddl sul premierato ho impiegato 6 mesi, ho sentito tutti. Non posso sentirmi dire che non mi sono confrontata con opposizioni'' ma ''se il confronto significa aderire in maniera pedissequa a quello che vogliono gli altri non è confronto''. Lo ha detto la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, intervenendo a LetExpo. ''Se da 40 anni -ha sottolineato- si parla di riforma della forma di governo vuol dire che questa forma di governo non funziona. Barbera ha detto che il premierato è la forma migliore di governo, perché ha quei pesi e contrappesi necessari per un governo che funzioni perché si ha bisogno di stabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforme, Casellati: "Ddl premierato? Prima 6 mesi di confronto con opposizioni, sentito tutti"

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