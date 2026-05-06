Giuseppe Carini e la sua lista civica Pontenure sei Tu si presentano ai cittadini

Grande curiosità ha suscitato nella comunità pontenurese la presentazione della lista “Pontenure sei Tu”, curiosità ben riposta, in quanto i candidati e il candidato sindaco Giuseppe Carini hanno illustrato gli elementi programmatici più rilevanti in un clima sereno e di grande attenzione e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16.30 nella biblioteca comunale “Francesco Scavo”, in via Rosolino Pilo 21, a Carini si terrà la presentazione del libro "De Inventione del Qalat as_Sirat Collesano in Età Islamica svelato" di Giuseppe Valenza. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook