Elezioni a Fauglia | la lista civica di Riccardo Froli incontra i cittadini nelle frazioni

A Fauglia, la lista civica guidata dal candidato sindaco Riccardo Froli ha organizzato incontri pubblici nelle frazioni per presentare la squadra e ascoltare i cittadini. Questi incontri sono stati programmati come momenti di confronto diretto con gli abitanti delle diverse aree del comune, con l’obiettivo di discutere questioni locali e raccogliere eventuali proposte. La campagna elettorale prosegue con queste iniziative sul territorio.

Incontri pubblici nelle frazioni, dialogo diretto con i cittadini e presentazione della squadra. E' questa la linea scelta dalla lista civica guidata dal candidato sindaco Riccardo Froli in vista delle prossime elezioni amministrative a Fauglia.Nei prossimi giorni prenderà il via una serie di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Fauglia: Riccardo Froli candidato sindacoRiccardo Froli è il candidato sindaco della lista civica 'Froli per Fauglia' alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindaco; Elezioni comunali: focus su Calci, Fauglia e Orciano Pisano. Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindacoCarli per Fauglia Democratica. E spunta la terza ipotesi D’Addona . msn.com