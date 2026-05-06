Giugliano rapina con l’inganno | bucano la gomma per derubare l’auto

A Giugliano, due persone hanno avvicinato un'auto parcheggiata vicino all'ospedale, fingendosi cortesi. Successivamente, hanno bucato la gomma del veicolo per poterlo aprire e rubare gli oggetti all’interno. La scena è stata notata da alcune persone, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sugli autori dell’episodio, ancora sconosciuti, e sul metodo adottato per attirare la vittima con un’apparente gentilezza.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a simulare un'apparente cortesia?. Chi ha orchestrato l'inganno della Peugeot bianca vicino all'ospedale?. Cosa nascondeva il nuovo modus operandi dei criminali di Giugliano?. Perché i malviventi hanno puntato proprio i documenti della vittima?.? In Breve I ladri usavano una Peugeot bianca per chiedere indicazioni verso Casoria.. Il furto del borsello è avvenuto davanti all'ospizio della zona Ce.di.me.. Il danno è stato inflitto con un coltello sulla ruota lato marciapiede.. La vittima ha rilevato il problema dopo soli 100 metri dal danno.. Il deputato Borrelli denuncia una rapina avvenuta nella zona di Villa S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giugliano, rapina con l’inganno: bucano la gomma per derubare l’auto Notizie correlate Leggi anche: Rapina con inganno, scatta nuovo allarme: "Squarciano la gomma e svuotano l’auto" Paura per un giovane a Brescia, attirato con l'inganno in un garage e massacrato a scopo di rapina: 2 arrestiDue arresti con revoca dei permessi di soggiorno, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia dove due giovani stranieri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sorpreso a un posto di blocco, latitante arrestato in Campania; Rapina con inganno, scatta nuovo allarme: Squarciano la gomma e svuotano l’auto; Rapina all'ufficio postale di Qualiano: 19enne incensurato arrestato dai carabinieri; Rapina alle Poste a Qualiano, fermato un 19enne dai carabinieri: si cerca il complice. Rapina all’Eurospin di Via Colonne a Giugliano, banditi in fuga con 600 euroRapina nel tardo pomeriggio a Giugliano, dove intorno alle 18 due banditi hanno preso di mira il supermercato Eurospin di via ... internapoli.it Rapina alla Credit Agricole al Vomero, Un lavoro per 3 bande, una è di GiuglianoRapina alla Credit Agricole al Vomero, Tre rapinatori, tre scassinatori e due basisti, uno in banca e l'altro nella manutenzione fognaria. internapoli.it Allarme furti tra Villaricca e Giugliano. Con la tecnica del pneumatico forato, alcuni malviventi hanno costretto un automobilista a fermarsi in via Fermi, tra il Cedime e Villa San Giuseppe, per poi rubargli borsello, documenti e carte. La famiglia lancia l’allarme s - facebook.com facebook