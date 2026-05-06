Giro d' Italia | le 23 squadre le maglia i capitani e tutti i protagonisti al via l' 8 maggio

Il Giro d'Italia prenderà il via l’8 maggio con 23 squadre. Alla partenza saranno presenti 18 formazioni del circuito World Tour, i due migliori team Professional e tre squadre invitate con wild card. Ogni squadra avrà il suo capitano e le maglie distintive, mentre tra i protagonisti ci sono ciclisti di diverse nazionalità pronti a competere su più tappe. La corsa prevede un percorso articolato e sfide di varia difficoltà lungo tutto il territorio italiano.

Al 109° Giro d’Italia partecipano 23 squadre, ognuna composta da 8 corridori: in totale, 184 al via venerdì 8 maggio da Nessebar, in Bulgaria. Ma come funzionano le regole di partecipazione? Ci sono le 18 formazioni del circuito WorldTour, che hanno il diritto di correre: Alpecin-Premier Tech (Ola), Bahrain Victorious (Bah), Decathlon Cma Cgm (Fra), Ef Education – Easypost (Usa), Groupama-Fdj United (Fra), Ineos Grenadiers (Gb), Lidl-Trek (Ger), Lotto Intermarché (Bel), Movistar Team (Spa), Nsn cycling team (Svi), Red Bull-Bora-Hansgrohe (Ger), Soudal Quick-Step (Bel), team Jayco AlUla (Aus), team Picnic Postnl (Ola), team Visma-Lease a Bike (Ola), Uae-Emirates Xrg (Emirati arabi), Uno-X Mobility (Nor) e Xds Astana (Kaz).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia: le 23 squadre, le maglia, i capitani e tutti i protagonisti al via l'8 maggio Notizie correlate Giro d’Italia 2026: tutte le squadre partecipanti ed i capitaniIl Giro d’Italia è alle porte: l’edizione numero 109 scatterà dalla Bulgaria venerdì. Giro di Sardegna 2026: squadre e protagonisti italiani al viaIl Giro di Sardegna torna in scena con la trentesima edizione, offrendo una cornice di apertura della Coppa Italia delle Regioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma. Giro d’Italia 2026, i favoriti per la maglia rosa: Pellizzari e Bernal sfidano VingegaardIl Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia per ... fanpage.it Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappeIl Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le tappe ... oasport.it https://www.dedalomultimedia.org/notizie/sport/34084-automobilismo-giro-di-sicilia-2026-auto-storiche-e-biocarburanti-per-una-sfida-senza-tempo.html - facebook.com facebook Giro d’Italia 2026, Filippo Ganna: “La cronometro in Toscana mi offre l’opportunità per puntare alla vittoria. C’è anche l’arrivo di tappa vicino a casa dei miei genitori” x.com