Giro di Sardegna 2026 | squadre e protagonisti italiani al via

Il Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire con la partecipazione di diverse squadre italiane, dopo aver deciso di aprire la competizione come tappa della Coppa Italia delle Regioni. La corsa si svolge lungo le strade dell’isola, attirando appassionati e sportivi da tutto il paese. I corridori si sfidano su percorsi impegnativi tra montagne e lungomare. La gara promette emozioni e sorprese fino all’ultima pedalata.

© Mondosport24.com - Giro di Sardegna 2026: squadre e protagonisti italiani al via

Il Giro di Sardegna torna in scena con la trentesima edizione, offrendo una cornice di apertura della Coppa Italia delle Regioni. La corsa a tappe isolana parte mercoledì 25 febbraio e si chiude domenica, con cinque frazioni che attraversano l’isola da Castelsardo a Olbia. Un percorso che mantiene la sua funzione di palcoscenico per squadre di primo livello e per i talenti emergenti, offrendo una piattaforma competitiva rilevante nel calendario nazionale. cinque tappe in programma, start da Castelsardo e arrivo a Olbia nel pomeriggio di domenica. ventitré squadre saranno al via, con due formazioni World Tour presenti: xds astana e soudal quick-step. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Giro di Sardegna 2026: chi parteciperà? Le squadre al via e gli italiani di puntaIl Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire il 25 febbraio, determinato dalla volontà di offrire una competizione avvincente tra le squadre italiane e internazionali. Leggi anche: Il Giro d’Italia 2026 passa nel sud pontino: “Protagonisti di uno degli eventi sportivi più attesi al mondo” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Giro della Sardegna 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Giro della Sardegna 2026, fervono i preparativi per il ritorno del ciclismo internazionale nell’isola dopo 15 anni. L’assessore Cuccureddu: Un evento sportivo che accenderà i riflettori internazionali sulla nostra regione in un periodo nel quale i turisti iniziano a; Giro di Sardegna di Ciclismo 2026 - Olbia - Informacittà; Torna il grande ciclismo a Olbia con il Giro della Sardegna 2026. Lorenzo Finn, il Giro di Sardegna banco di prova tra i professionistiIl 19enne genovese Lorenzo Finn si prepara ad affrontare il Giro di Sardegna con un obiettivo ben definito: confrontarsi con il ciclismo dei professionisti. La corsa a tappe isolana, in programma dal ... it.blastingnews.com Giro della Sardegna 2026, il percorso (altimetrie e planimetrie)© SirottiIl Giro di Sardegna 2026 annuncia un percorso che copre l’intera isola. Come ... msn.com Bardiani CSF 7 Saber: la formazione per il Giro di Sardegna x.com https://www.regione.sardegna.it/notizie/giro-della- sardegna-2026-fervono-i-preparativi-per-il-ritorno- del-ciclismo - facebook.com facebook