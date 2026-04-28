Meteo che tempo farà il 1° maggio | dopo le piogge tornano sole e caldo le previsioni di Abelli

A partire da martedì 28 aprile, si prevede una nuova fase di maltempo con piogge e temporali che coinvolgeranno inizialmente il Nord e successivamente il Centro-Sud. Dopo questa breve parentesi di condizioni instabili, si prevede il ritorno del sole e di temperature più alte in vista del 1° maggio. Le previsioni indicano un lieve calo delle temperature durante i giorni di maltempo.

Nuova breve fase di maltempo a partire da martedì 28 aprile. Piogge e temporali interesseranno prima il Nord e poi il Centro-Sud, con un lieve calo termico. Da venerdì 1° maggio però torna il sole su tutta Italia e risaliranno le temperature. Lo spiega a Fanpage.it di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.🔗 Leggi su Fanpage.it

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