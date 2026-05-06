Giro d’Italia 2025 | Vingegaard favorito ma occhio agli italiani! L’analisi di Pier Augusto Stagi

Il Giro d’Italia 2025 si avvicina e l’attenzione si concentra sui principali favoriti, con il danese Vingegaard che viene indicato come il principale candidato alla vittoria. Tuttavia, tra gli italiani ci sono atleti che potrebbero mettere in difficoltà i favoriti, e la competizione si prospetta aperta. In questa fase, gli addetti ai lavori analizzano le chances dei corridori e le possibili strategie da adottare nel percorso che si annuncia impegnativo.

Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo internazionale. Ci avviciniamo alla prima grande corsa a tappe della stagione: il Giro d’Italia 2025. In questa puntata analizziamo tutti i temi principali insieme a uno dei giornalisti più autorevoli del settore, Pier Augusto Stagi. La Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria, presenta un percorso meno duro rispetto al passato, disegnato su misura per l’uomo più atteso: Jonas Vingegaard. Il campione danese parte con i favori del pronostico, ma la sfida è tutt’altro che chiusa. L’Italia si affida a Giulio Pellizzari, capitano della Red Bull – Bora Hansgrohe, pronto a puntare al podio e a mettere in discussione la leadership di Vingegaard.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025: Vingegaard favorito ma occhio agli italiani”! L’analisi di Pier Augusto Stagi Notizie correlate Giro d’Italia: Fidanza punta su Pellizzari e vede Vingegaard favorito? Cosa scoprirai Chi può davvero fermare Vingegaard nelle tappe più dure del Giro? Come può Giulio Pellizzari evitare la pressione psicologica dei... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, forfait di Landa ed AlmeidaL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...