L’edizione 2026 del Giro d’Italia si svolgerà dall’8 al 31 maggio, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma. La corsa si compone di 21 tappe per un totale di 3468 chilometri. La startlist ufficiale include diversi favoriti, tra cui il vincitore del recente Tour de France, mentre alcuni nomi noti sono stati esclusi a causa di forfait. La corsa promette battaglie e strategie tra i principali ciclisti in gara.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, forfait di Landa ed Almeida

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