È stato annunciato il percorso del Giro d’Italia 2026, che prevede 21 tappe tra Bulgaria e Italia. La corsa attraverserà diversi paesi prima di arrivare a Roma, dove si svolgerà la tappa finale. La conclusione si terrà sulle salite di Piancavallo, con una sfida in quota. La presentazione ufficiale ha mostrato un itinerario che combina tracciati pianeggianti, salite impegnative e tappe intermedie nel territorio italiano e balcanico.

? Cosa sapere Presentato il percorso del Giro 2026 con 21 tappe tra Bulgaria e Italia.. Il traguardo finale a Roma seguirà una sfida conclusiva sulle vette del Piancavallo.. Il percorso della cento nona edizione del Giro d’Italia è stato svelato oggi, lunedì 27 aprile 2026, delineando un itinerario di 21 tappe che inizierà tra le coste della Bulgaria per poi connettersi ai passi dolomitici e alle vette appenniniche. L’avventura si schiuderà a Nesebär, dove la prima tappa di 147 km verso Burgas vedrà i velocisti lottare per la maglia rosa in una giornata dominata dalle volate, data la presenza di un unico passo di quarta categoria molto distante dal traguardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: dalla Bulgaria alle vette, ecco il percorso delle 21 tappe

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"Per “Totò al Giro D’Italia” non fui semplicemente filmato: mi scritturarono, per una breve partecipazione, dove riproponevo il mio lavoro di radiocronista!". Oggi nel 1922 nasceva il giornalista #LelloBersani. Morì il #31ottobre del 2002. #27aprile. x.com