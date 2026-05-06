Giovanissimevolmente lo Skeet Juniores parla azzurro | Fochesato Castrichini e Buselli protagoniste a Taranto

A Taranto si è svolta una tappa di “Giovanissimevolmente”, il progetto della FITAV dedicato ai giovani talenti del tiro a volo. Tra i protagonisti della manifestazione ci sono state tre atlete: Fochesato, Castrichini e Buselli, tutte molto giovani e già in evidenza nelle competizioni nazionali. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani atleti impegnati in diverse discipline del tiro a volo.

Nuovo appuntamento con “Giovanissimevolmente“, il formato della FITAV dedicato ai giocatori talenti del tiro a volo. Questa volta i riflettori sono puntati sulle Junior dello Skeet, protagoniste al Gran Premio del Settore Giovanile di Taranto: Ada Fochesato, Giulia Castrichini e Dalia Buselli sono salite sul podio al termine di una prova intensa e combattuta. La vittoria è andata ad Ada Fochesato, atleta di malo, capace di chiudere la qualificazione con 99125 e poi imporsi in finale con 2430. Alle sue spalle si è piazzata Giulia Castrichini, portacolori delle Fiamme Oro di Todi, seconda con 107125 in qualificazione e 2230 nell’atto decisivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini. Le emozioni su Sportface TVIl tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso. Leggi anche: LIVE Italia-USA 1-2, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end