LIVE Italia-USA 1-2 Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

Alle 14.50, durante la partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali juniores di curling 2026, gli Stati Uniti hanno segnato un punto dopo 12 tiri. Nel secondo end, una delle pietre azzurre si trova nella casa, mentre un’altra è presente in una posizione favorevole. La partita è in corso, e le azioni sul ghiaccio stanno proseguendo con le squadre impegnate nella fase centrale del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Stone statunitense a punto dopo 12 tiri ma ce ne sono due azzurre nella casa 14.48: Ci sono due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del terzo end 14.44: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 14.39: Non riesce la bocciata da due punti a Stefano Spiller che non allontana abbastanza la stone statunitense e l'Italia si deve accontentare del punto: 1-2 14.32: Sempre stone azzurra a punto dopo 12 tiri del Secondo end 14.27: Dopo 8 tiri del secondo end stone azzurra a punto con un'altra stone nella casa e una stone statunitense 14.23: Punto azzurro dopo 4 tiri del primo end 14.19: Perfetto l'hit and roll di Stefano Spiller ma Hebert trova la bocciata giusta e per questione di centimetri va a prendersi il doppio punto: 0-2