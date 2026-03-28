Tiro a volo Coppa del Mondo Tangeri | doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini Le emozioni su Sportface TV

Nella tappa di Tangeri della Coppa del Mondo di tiro a volo, lo skeet maschile ha visto due atleti italiani salire sul podio. Un tiratore di Baia ha ottenuto il suo primo podio individuale in carriera, mentre un altro atleta di Latina si è classificato quarto. Le competizioni sono state trasmesse su Sportface TV, offrendo uno spettacolo di precisione e concentrazione.

Il tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso. Vince il finlandese Vallioniemi. Nel femminile Bongini sesta in finale, oro alla britannica Norton. La diretta è andata in onda su Tiro a Volo TV, piattaforma OTT Sportface TV Giornata da ricordare per la nazionale italiana di tiro a volo a Tangeri. Sulle pedane del Club Tangérois de Tir, teatro della prima tappa della Coppa del Mondo ISSF 2026, gli azzurri dello Skeet guidati dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde hanno regalato un fantastico doppio podio nella gara maschile con Domenico Simeone ed Erik Pittini. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del MondoUn’ottima Italia fa vedere tutto il suo valore sulla pedana di Tangeri, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo 2026... Tiro a volo, al via la Coppa del Mondo ISSF: azzurri in gara a Tangeri. Diretta su Sportface TVInizia la stagione internazionale del tiro a volo con la prima prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet in Marocco. Tutto quello che riguarda Tiro a volo Coppa del Mondo Tangeri... Temi più discussi: Tangeri: i convocati azzurri di skeet e trap per l'atto inaugurale di Coppa del Mondo in Marocco; Tiro sportivo | Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo | Tangeri, Marocco | Live Streaming Gratuito; Tiro a volo, Rossetti presente al raduno pre Coppa del Mondo; Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri. Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini. Le emozioni su Sportface TVIl tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso. Vince il finlandese Vallio ... sportface.it Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del MondoUn’ottima Italia fa vedere tutto il suo valore sulla pedana di Tangeri, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo 2026 di ... oasport.it Si chiude la Coppa del Mondo di snowboard cross, con l'unica gara canadese in programma domani dopo che, nel "prologo" odierno, l'Italia ha ottenuto due pass su cinque con Michela Moioli 7^, ad oltre un secondo dall'australiana, e Niccolò Colturi 30° ment - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com