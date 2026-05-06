Giotto superstar Boom di visitatori in Galleria

I musei della regione registrano un aumento significativo di visitatori, con un particolare successo per una mostra dedicata a un artista umbro del XIII secolo. I numeri raggiungono livelli eccezionali, segnando un record di presenze nelle strutture espositive. La mostra, che ha attirato pubblico da diverse zone, ha portato a una crescita delle visite e ha riscosso grande interesse tra i visitatori.

Numeri record per l’arte umbra con i musei della regione che festeggiano l’altissimo gradimento dei visitatori. Si parte dall’eccezionale successo di pubblico per la mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento“ (nelle foto) curata da Veruska Picchiarelli ed Emanuele Zappasodi e aperta fino al 14 giugno alla Galleria Nazionale dell’Umbria con oltre 60 opere di Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti e maestri umnbri che raccontano la rivoluzione che segna la nascita dell’arte moderna. I numeri, forniti ieri dalla direzione regionale dei musei, parlano chiaro: "dalla data di apertura del 13 marzo si sono registrati 31.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giotto superstar Boom di visitatori in Galleria Notizie correlate Leggi anche: Galleria Nazionale dell'Umbria, boom di visitatori per la mostra su Giotto e San Francesco Giotto e San Francesco: +30% di visitatori alla Galleria dell’Umbria?? Cosa scoprirai Come ha fatto la mostra a generare un aumento del 30%? Quali artisti hanno reso possibile il passaggio dalla maniera greca? Chi...