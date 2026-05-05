Galleria Nazionale dell' Umbria boom di visitatori per la mostra su Giotto e San Francesco

Boom di visitatori per la mostra "Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento" alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Dalla sua apertura, il 13 marzo, l'esposizione ha fatto registrare oltre 31mila ingressi (precisamente 31.665) con un aumento di più del 30% dei visitatori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Pasqua tra arte e folla a Perugia: boom di visitatori alla mostra su Giotto e San Francesco

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