Apprendisti ciceroni del Fai emozione all’istituto Pagani

Gli apprendisti ciceroni dell’istituto Pagani hanno ricevuto i diplomi durante le Giornate Fai d’Autunno 2025, evento organizzato dalla Delegazione Fai di Fermo. La cerimonia si è svolta presso l’istituto, coinvolgendo i partecipanti e il pubblico presente. La consegna dei diplomi ha concluso le attività di formazione e ha riconosciuto il ruolo dei giovani nella promozione del patrimonio culturale.

Grande emozione per la consegna dei diplomi agli Apprendisti Ciceroni, protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno 2025 organizzate dalla Delegazione Fai di Fermo. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, presso la scuola primaria dell’Istituto Pagani di Monterubbiano, ed ha rappresentato un momento intenso e partecipato, capace di restituire il valore di un’esperienza formativa vissuta con entusiasmo e responsabilità dagli studenti dell’intero istituto. In un’atmosfera di coinvolgente gratificazione, gli studenti hanno ricevuto il meritato riconoscimento per il loro impegno come giovani narratori del territorio, alla presenza del capo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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