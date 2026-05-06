Giornata sicurezza stradale dal volante alle regole | i giovani incontrano Salvini e Piantedosi

In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, il vicepremier e il ministro dell’interno hanno incontrato un gruppo di giovani per discutere di sicurezza alla guida e delle norme stradali. L’evento ha previsto interventi e confronti diretti con gli studenti, al fine di sensibilizzare su comportamenti corretti e prevenzione degli incidenti. La giornata si è svolta in diverse città, coinvolgendo anche rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Il progetto nasce dal protocollo nazionale firmato dai due ministeri nell’ottobre scorso con l’obiettivo di sperimentare il modello in almeno dieci città nell’arco di due anni. L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente i ragazzi in esperienze operative accanto alle Forze dell’ordine, per favorire una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza, del rispetto delle regole e della prevenzione. Il percorso prevede la partecipazione dei giovani a turni sul territorio insieme agli operatori impegnati nelle attività di controllo e sicurezza stradale. L’obiettivo dichiarato dai promotori è trasformare l’educazione civica e stradale in un’esperienza concreta, basata sul contatto diretto con le realtà operative.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Al via Motodays 2026: academy, demo ride, sicurezza stradale e giovani?protagonisti dal 6 all’8 marzoDal 6 all’8 marzo 2026 torna Motodays, l’evento motociclistico di riferimento per il Centro-Sud, ormai appuntamento imprescindibile per appassionati,... Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”"Questa è una giornata del rispetto, del rispetto verso l'altro, dell'empatia, cioè del saper sentire l'altro e non soltanto il nostro io". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 6 maggio 2026: Giornata Europea della Sicurezza Stradale; Viterbo, in prefettura una giornata formativa sulla sicurezza stradale; Sicurezza stradale, oltre 300 studenti all’ACI Driving Experience; Verso la Giornata europea della Sicurezza stradale: il Piemonte diventa più responsabile. Giornata Europea della Sicurezza Stradale: come prevenire gli incidentiLa Giornata Europea della Sicurezza Stradale, che si celebra il 6 maggio, rappresenta un’occasione importante per richiamare l’attenzione su un tema ... atnews.it Giornata Europea Sicurezza Stradale, Mit apre le porte ai giovani di On the RoadROMA (ITALPRESS) – Non solo teoria, ma esperienza concreta. In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ... lagazzettadelmezzogiorno.it In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile abbiamo scelto di promuovere la cultura della prevenzione con un’attività interna coinvolgente, semplice e partecipativa. Abbiamo trasformato la sicurezza in un momento - facebook.com facebook La #sicurezza è consapevolezza in azione. In #UCBM celebriamo la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con un #SafetyDay tra formazione tecnica e gestione dello stress x.com