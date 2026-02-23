Al via Motodays 2026 | academy demo ride sicurezza stradale e giovani?protagonisti dal 6 all’8 marzo

Motodays 2026 inizia il 6 marzo, attirando appassionati di moto, aziende e professionisti del settore. La causa è la crescente passione per le due ruote e la volontà di promuovere la sicurezza stradale tra i giovani. Durante l’evento, si svolgono demo ride, corsi di formazione e iniziative dedicate ai più giovani. Le aree espositive offrono novità e opportunità di confronto tra esperti e appassionati, creando un punto di incontro dinamico per tutti gli interessati.

Dal 6 all’8 marzo 2026 torna Motodays, l’evento motociclistico di riferimento per il Centro-Sud, ormai appuntamento imprescindibile per appassionati, aziende e professionisti del settore. “Young Riders, You’re Welcome!” è il claim che guida Motodays 2026, una dichiarazione d’intenti che si traduce in contenuti, spazi e attività pensate per neopatentati, studenti, giovani appassionati e rider digitali. Un pubblico sempre più centrale per l’evoluzione del mercato motociclistico, che trova in Motodays un ambiente inclusivo, dinamico e altamente esperienziale. Tanti i brand presenti: Honda, con un intero padiglione dedicato a tutto il mondo della casa alata, ma anche Yamaha, Royal Enfield, Kawasaki, Triumph, Ducati, Mv Augusta, Zontes, e molti altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

