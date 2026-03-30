A Viterbo la prima tappa della Giornata regionale delle dipendenze

A Viterbo si è svolta la prima tappa della Giornata regionale delle dipendenze, un evento dedicato a sensibilizzare sul tema e promuovere iniziative di prevenzione. Durante l’incontro sono stati presentati interventi di esperti e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo tra le diverse realtà impegnate nel settore. La giornata ha visto la partecipazione di pubblico e professionisti del settore sanitario e sociale.

(Adnkronos) – Avviare un dialogo "partecipato e continuativo con le istituzioni e le associazioni che operano sui territori, strutturando una vera e propria rete che rafforzi le politiche di prevenzione e inclusione sociale, nell’ambito del fenomeno delle dipendenze, che oggi include non soltanto l’uso di sostanze, ma anche forme di dipendenza digitale che coinvolgono sempre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione»L'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della... Leggi anche: Tirreno-Adriatico, la terza tappa attraversa Terni: orari, chiusure delle strade, percorso e favoriti della tappa