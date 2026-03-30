Viterbo prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze Maselli | Importante sensibilizzare sulla prevenzione

Viterbo ha ospitato la prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze, con la partecipazione di esponenti della Regione Lazio, tra cui l'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona, il presidente della regione e il presidente dell'ASP ISMA. L'evento ha coinvolto diverse figure istituzionali e si è concentrato sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione dei problemi legati alle dipendenze.

L'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze, insieme al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e al presidente dell'ASP ISMA, Antonio De Napoli. «Giornate come queste, che andremo a celebrare in tutte le province della Regione, sono molto importanti per sensibilizzare i cittadini su un fenomeno preoccupante come quello delle dipendenze. Per fare ciò è importante costruire una rete tra istituzioni e associazioni che operano sul territorio, andando a rafforzare il concetto di prevenzione, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione» Articoli correlati Giornata mondiale dell'obesità: un video della Asl per sensibilizzare su prevenzione e curaAvviati negli ambulatori di Dietetica preventiva dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi e del Distretto Sociosanitario 3, a Francavilla Fontana, i... Leggi anche: La guerra alle dipendenze. Una rete per sensibilizzare