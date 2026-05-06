Giornata dell’Infermiere | ecco i nuovi iscritti e i veterani aretini La cerimonia

Lunedì 11 maggio alle 9, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha organizzato una cerimonia in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Durante l’evento sono stati presentati i nuovi iscritti all’albo e i professionisti con più di vent'anni di esperienza nel territorio. La mattinata si è svolta presso una sede dedicata e ha coinvolto infermieri di diverse età e percorsi professionali.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione Infermieristica con un evento solenne lunedì 11 maggio, alle ore 9.30, presso la sede di via Marco Perennio 24B.La mattinata, carica di valore simbolico e istituzionale, vedrà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate ’Licei Poliziani’ al top. Ecco 238 nuovi iscrittiI Licei Poliziani confermano il proprio ruolo centrale nell’offerta formativa del territorio con 238 nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026/2027. Accesso a Medicina, Burioni e Gherlone bocciano l’aumento indiscriminato degli iscritti: la quantità dei nuovi iscritti deve viaggiare di pari passo con l’eccellenza formativaAumentare i posti di Medicina non basta: è necessario potenziare la pratica clinica e le tecnologie per i futuri medici L'articolo . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verso la Giornata dell’infermiere: Prevenzione e tante iniziative; Più tempo a casa e meno infezioni, ecco come il Mauriziano sta cambiando il sistema dei ricoveri; NURSING UP: ECCO IL PRIMO MAGGIO DEGLI INFERMIERI ITALIANI: 7MILA PROFESSIONISTI IN FUGA ALL’ESTERO OGNI ANNO E STIPENDI DEL 20% INFERIORI ALLA MEDIA UE!; Postazioni mediche avanzate e ospedali potenziati, ecco il piano sanitario durante l'Adunata degli Alpini. Giornata dell’Infermiere: ecco i nuovi iscritti e i veterani aretini. La cerimoniaL’evento è stato anticipato rispetto alla data ufficiale del 12 maggio per permettere a una delegazione aretina di partecipare alle celebrazioni nazionali a Roma, alla presenza del Presidente della Re ... arezzonotizie.it Giornata internazionale infermieri. Ecco la mission della professione in un documento dell’International Council of Nurses. Il cambiamento in sanità parte da noiUna forza per cambiare e migliorare la resilienza dei sistemi sanitari, questo l'obiettivo lanciato in occasione della prossima giornata dedicata alla professione infermieristica che si celebra il ... quotidianosanita.it ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. . Prosegue la giornata inaugurale del Festival dello Sviluppo Sostenibile a Milano, in diretta dall’Auditorium Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, con l’evento “Ritorno al futuro. Investimenti e politiche - facebook.com facebook Serie A, arbitri della 36^ giornata: Milan-Atalanta a Zufferli, Abisso per Lazio-Inter #SkySport #SkySerieA x.com