I Licei Poliziani hanno registrato 238 nuovi iscritti per l’anno scolastico 20262027, rafforzando la loro presenza nell’offerta educativa del territorio. La scuola si conferma punto di riferimento per gli studenti che scelgono di frequentare questa istituzione. I numeri sono stati comunicati dall’istituto stesso, che si impegna a garantire un percorso di studi stabile e di qualità.

I Licei Poliziani confermano il proprio ruolo centrale nell’offerta formativa del territorio con 238 nuovi iscritti per l’anno scolastico 20262027. Un dato in lieve calo rispetto all’anno precedente, ma che resta significativo e consolida la fiducia di studenti e famiglie nei confronti dell’Istituto di Istruzione Superiore Poliziano. Il risultato assume un valore ancora maggiore alla luce dell’attuale andamento demografico e testimonia la qualità dell’offerta formativa e la solidità del progetto educativo proposto. Determinante, ancora una volta, il lavoro del corpo docente e l’impegno profuso nelle attività di orientamento, che hanno permesso di presentare in modo efficace e autentico l’identità della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Licei Poliziani’ al top. Ecco 238 nuovi iscritti

Iscrizioni alle scuole superiori 2026 nelle Marche: licei al top, tecnici in ripresa. “Cresce il 4+2”Ancona, 24 febbraio 2026 – I licei continuano a dominare, con la prevalenza dello scientifico, considerato dalle famiglie «una sorta di passepartout...

Scuola, iscritti in calo in provincia di Pesaro e Urbino: resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti, solo 4 su 10 scelgono tecnici e professionaliPESARO La discesa in picchiata non si arresta: sono sempre meno i giovanissimi e, con loro, il numero di iscrizioni alle scuole superiori.

Licei Poliziani, i numeri. Boom di iscrizioni: E’ il segno che la scuola riesce a coinvolgereIn Valdichiana non perdono appeal i Licei Poliziani di Montepulciano che festeggiano il numero boom di 243 iscritti per l’anno scolastico 2025/2026. Una conferma, l’ennesima, per i licei, ... lanazione.it

