Il premio Oscar della ristorazione in Toscana riconosce i locali considerati migliori nel settore culinario della regione. La cerimonia si è svolta a Firenze e ha premiato diverse strutture che si distinguono per la qualità dei piatti e l’attenzione al servizio. La selezione si basa su valutazioni di esperti e clienti, evidenziando le eccellenze del panorama gastronomico toscano. La lista dei locali premiati include ristoranti e trattorie di diverse province.

Firenze, 14 aprile 2026 – Una autentica guida ai sapori che raccoglie le eccellenze della cucina toscana. Al Teatro del Sale sono stati assegnati i Forchettiere Awards 2026, i premi per la ristorazione patrocinati da Regione Toscana, Comune di Firenze e Camera di Commercio. Sono 17 i vincitori per altrettante categorie, più sette premi speciali tra cui quello alla carriera assegnato a Luca Picchi. Si tratta di una vera e propria mappa del gusto con oltre venti locali, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie. Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Adriana Tancredi davanti a oltre 150 persone, il nome di ogni vincitore è stato annunciato tra una cinquina di finalisti, a loro volta selezionati da una giuria popolare e una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oscar della ristorazione in Toscana, quali sono i locali premiati

Con l’Oscar della ristorazione premio a qualità e innovazioneSe a Hollywood si celebrano le star del cinema, a Pesaro, con l’Oscar, si premiano i professionisti della ristorazione.

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