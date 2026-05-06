Giornata caduti per il terrorismo sabato la cerimonia al Ferdinandeo

Sabato si terrà al Ferdinandeo la cerimonia in ricordo delle vittime del terrorismo interno e internazionale, in occasione del Giorno della memoria istituito con la legge del 4 maggio 2007. La giornata è dedicata alla commemorazione di tutte le persone colpite da atti terroristici e alle stragi di matrice terroristica, con una cerimonia pubblica. La data ricorda un giorno di lutto nazionale, con eventi ufficiali e momenti di riflessione.

In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice, istituito con legge del 4 maggio 2007 n. 56, sabato 9 maggio alle ore 11 verrà deposta una corona d’alloro congiunta a nome della Regione Autonoma Friuli Venezia.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Caserta celebra il 25 Aprile, cerimonia al Monumento ai CadutiQuesta mattina, presso il Monumento ai Caduti di Caserta, si è svolta la solenne cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della... Leggi anche: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Celebrazioni in ricordo dei Martiri del 30 aprile a Collegno e Grugliasco; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Il Senato approva la Giornata nazionale per i giornalisti uccisi. Fissata il 3 maggio; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica. Giornata della Liberazione. La mappa degli eventi. Cerimonie per i cadutiSarà consegnata la medaglia al Valor Militare a Livio Conti il patriota rigutinese. Gli appuntamenti saranno scanditi da incontri, letture e proiezioni. . lanazione.it ISTITUITA IL 3 MAGGIO LA GIORNATA PER I GIORNALISTI UCCISILa Giornata in memoria dei giornalisti uccisi è legge. L’anniversario cadrà ogni anno il 3 maggio, stessa data in ... opinione.it Il Monumento ai Caduti di Castelforte si illumina di rosso. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, l’Amministrazione comunale ha voluto aderire alla settimana dedicata alla Croce Rossa Italiana, in programma dal - facebook.com facebook