Caserta celebra l' 81° Anniversario della Liberazione | la cerimonia al Monumento ai Caduti

A Caserta si terrà sabato 25 aprile 2026 alle 9.45 la commemorazione dell’81° anniversario della Liberazione, con una cerimonia al Monumento ai Caduti. La manifestazione è dedicata alla ricorrenza storica e prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. L’evento si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità di commemorazione, con un momento di raccoglimento davanti al monumento.

Si terrà sabato 25 aprile 2026 alle 9.45 la celebrazione dell’81° Anniversario della Liberazione presso ilMonumento ai Caduti a Caserta. La cerimonia commemorativa è stata organizzata dalla Prefettura casertana e dalla Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’ e vedrà la presenza della Compagnia Interforze.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti per il 25 aprileIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la giornata di sabato 25 aprile sarà scandita da una serie di appuntamenti istituzionali e... 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il 25 aprile alla Reggia di Caserta ingresso gratuito; Vicenza celebra l'81° anniversario della Liberazione con Andrea Pennacchi; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia: il programma; 81esimo anniversario della Liberazione: le iniziative a Sansepolcro. Celebriamo la Liberazione: 81° Anniversario a Massa Marittima con ANPIIl Comune di Massa Marittima celebra l'81 Anniversario della Liberazione con un articolato programma il 25 aprile, inclusa Santa Messa, cerimonia ufficiale e presentazione di un libro sulla Resistenza ... maremmanews.it CASERTA. La città si prepara per la festa della liberazione del 25 aprileCaserta – Sono in corso in città i preparativi per le celebrazioni del 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione. In particolare, i Vigili del Fuoco di Caserta stanno procedendo a verificare che i ... casertace.net 81° anniversario della Liberazione La cerimonia commemorativa si tiene sabato alle 10:00 di fronte a Palazzo Moroni, via VIII febbraio, con alzabandiera, onore ai Caduti, deposizione delle corone di alloro e interventi delle Autorità. L'even - facebook.com facebook Celebrazione dell'81° Anniversario della Liberazione - Sabato 25 Aprile 2026. x.com