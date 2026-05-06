Alla vigilia dell’arrivo di Marco Rubio a Roma, il senatore statunitense si prepara a visitare il Vaticano prima di proseguire il suo viaggio. Nel frattempo, Giorgia Meloni cerca di ricostruire i rapporti con altri alleati politici dopo aver subito una battuta d’arresto nei rapporti con l’ex alleato. La visita di Rubio si inserisce in un contesto di incontri istituzionali e diplomatici programmati in Italia.

Meloni alla vigilia del vertice con Rubio riunisce i leader di maggioranza per decidere la postura. Che sarà nel segno dell'equilibrismo Alla vigilia dello sbarco di Marco Rubio a Roma, che passerà prima dal Vaticano e, dopo aver incontrato Antonio Tajani e Guido Crosetto, venerdì mattina vedrà Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i leader di maggioranza: i suoi due vice, Tajani e Matteo Salvini, e il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Stando alle veline di maggioranza, il faccia a faccia sarebbe servito anche a fare il punto sulla legge elettorale: proseguire il dialogo con le opposizioni, ma andare avanti spediti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giorgia scaricata da Donald, adesso spera in Rubio per ricucire

Giorgia e Mattia scappano di casa per comprare le cose di Stranger Things di nascosto! #shorts

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