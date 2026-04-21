giorgia meloni prova a ricucire con donald trump parlando di amicizia e coraggio non ci sono rimasta male

Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio a Donald Trump, sottolineando l'amicizia e il coraggio, e affermando di non essere rimasta delusa dall'ultimo confronto. La leader italiana ha cercato di ricucire i rapporti dopo le divergenze emerse in passato, menzionando anche questioni legate a figure storiche e alla politica internazionale. La comunicazione arriva in un momento di tensioni tra i due, con l'intento di mantenere un dialogo aperto e diretto.

A distanza di una settimana dall’inizio dello scontro verbale con Donald Trump, la premier Giorgia Meloni è tornata a parlare del suo rapporto col presidente Usa. La leader di Fratelli d’Italia ha scelto di iniziare a ricucire lo strappo confermando di non aver sentito di recente il tycoon, ma sottolineando di non essere “rimasta male” dopo le dure critiche nei suoi confronti, aggiungendo che “il coraggio è dire ciò che si pensa anche quando non si è d’accordo” e sottolineando il concetto di amicizia tra Italia e Stati Uniti d’America. Giorgia Meloni tende la mano a Donald Trump Lo scontro tra Meloni e Trump su Papa e Iran La critica delle...🔗 Leggi su Virgilio.it

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GIORGIA MELONI: TRUMP CONTRO IL PAPA DICHIARAZIONI INACCETTABILI

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