Giorgia Meloni la foto-fake in intimo sul letto | la vergogna denunciata dalla premier

Nelle ultime ore, sono circolate online alcune immagini che mostrano una donna in intimo distesa su un letto. La protagonista di queste foto ha accusato pubblicamente che si tratta di un'immagine falsa, definendola una forma di vergogna. La vicenda sta attirando l'attenzione dei media e delle autorità competenti, che stanno verificando l'autenticità delle immagini e valutando eventuali azioni legali.

Giorgia Meloni in intimo sul letto. È questa una delle tante foto che stanno circolando in queste ore in Rete. Peccato però che sia un falso. A confermarlo la premier stessa che, in un post su X, denuncia: "Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore". Da qui la battuta: "Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier Notizie correlate Leggi anche: Giorgia Meloni e la finta foto col "padre" usata per attaccarla, Squarta di FdI smonta la fake news: "Sono io" La finta foto del padre di Giorgia Meloni, la premier ironizza: "Siamo al cabaret"Una foto scattata vent'anni fa che ritrae Giorgia Meloni insieme all'europarlamentare Marco Squarta riapparsa, nei giorni scorsi, sui social. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; La visita di Meloni ai ragazzi di PizzAut a Monza. LE FOTO; Visita del Presidente Giorgia Meloni al ristorante PizzAut di Monza (Foto e Video); La premier Meloni a sorpresa da Pizzaut: Sono venuta tra i lavoratori più straordinari. Giorgia Meloni posta la foto generata con l’IA: «Strumento pericoloso, io posso difendermi ma altri no»La premier Giorgia Meloni interviene sui social dopo una foto chiaramente ritoccata: «Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale ... ilmattino.it Foto falsa in lingerie, Giorgia Meloni denuncia il deepfake: Pur di attaccare fanno di tuttoRoma, 5 maggio 2026 – Anche Giorgia Meloni finisce nella rete dei deepfake. Con un post sulla sua pagina Facebook la premier denuncia il tentativo di manipolazione della sua immagine, rilanciando una ... quotidiano.net Giorgia Meloni denuncia i deepfake sui social: «Oggi tocca a me, domani a chiunque» https://gazzettadelsud.it/p=2205184 - facebook.com facebook Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake: "Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare" x.com