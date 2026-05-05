Giorgia Meloni ha commentato pubblicamente una foto realizzata con l'intelligenza artificiale, affermando che in questa occasione l'immagine l'ha migliorata, ma ha espresso preoccupazione per i deepfake, considerandoli pericolosi. La leader politica ha denunciato i rischi legati alla diffusione di immagini false, in particolare dopo che sono circolate sue foto in lingerie create con tecnologie di alterazione digitale. Dal 2025 entreranno in vigore nuove normative in materia.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri profili social una foto creata con l’intelligenza artificiale. Questa la ritrae in lingerie. Ci tiene a rimarcare che sia fatta con l’intelligenza artificiale, ma soprattutto che i deepfake sono uno strumento pericoloso perché “possono ingannare, manipolare e colpire chiunque”. La premier aggiunge che lei può difendersi, mentre molte altre persone no. Giorgia Meloni in lingerie È stata la stessa Giorgia Meloni a condividere sui propri social un’immagine che la ritrarrebbe in lingerie. La posa non è quella di uno scatto privato, ma di una rivista. Qualcuno sembra averla scambiata per vera.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni segnala la foto realizzata con l'AI, "in questo caso mi ha migliorata, ma deepfake pericolosi"

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