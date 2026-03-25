La ministra del Turismo ha rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto pressioni dalla premier. In una lettera, ha scritto di essere abituata a sostenere anche responsabilità al di fuori del suo ruolo. La decisione è arrivata pochi giorni dopo le richieste di dimissioni avanzate dalla leadership del governo. La ministra ha ringraziato per l’opportunità di aver lavorato nel governo.

Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanchè si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al referendum sulla Giustizia, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare «piazza pulita»: e così sono arrivate le dimissioni di Giusi Bartolozzi - capa di gabinetto del ministero della Giustizia - e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Con una nota, Palazzo Chigi asupicava, martedì sera, «che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Santanchè si è dimessa dopo il pressing di Meloni: «Cara Giorgia, io abituata a pagare anche i conti degli altri» | La sua lettera

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